14 січня компанія Samsung анонсує флагманські смартфони сімейства Galaxy S21. Разом з ними, як очікують, покажуть бездротові навушники Galaxy Buds Pro. Інтернет-джерела опублікували нову порцію інформації про продукт.

Навушники вийдуть в сріблястому, світло-фіолетовому і чорному кольорах. Вони отримають систему активного шумозаглушення і якісні випромінювачі, створені в партнерстві з фахівцями AKG, пише sammobile.

Цікаво Apple працює над бюджетними AirPods Pro Lite, на 20% дешевшими від попередника

Деталі

Новинка пройшла сертифікацію у Федеральній комісії зв'язку США (FCC). Дані на сайті регулятора говорять про підтримку бездротової технології Bluetooth 5.1.



Майбутня новинка Galaxy Buds Pro / Анімація voice.com

У футляр для підзарядки вбудували акумулятор ємністю 500 мА·год, а навушники — 60 мА·год. Час роботи нових навушників обіцяють до 22 годин з шумозаглушенням.

Також є інформація про захист від вологи за стандартом IP68 і про підтримку сенсорного управління. Заряджати акумулятор футляра користувачі зможуть через порт USB Type-C або бездротовим способом.

Ціна Galaxy Buds Pro

Нарешті, стала відома і ціна: придбати новинку можна буде за 200 доларів США – майже 5 600 гривень.