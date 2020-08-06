Компанія Samsung провела презентацію Unpacked 2020 та представила низку новинок. Серед них – нове покоління гнучкого смартфона Galaxy Z Fold 2. Ззовні він схожий на попередника, але отримав кілька нових важливих функцій.

За презентацією Unpacked 2020 стежив також 24 канал, тож можемо розповісти, що цікавого отримав Galaxy Z Fold 2. До теми Galaxy Note20 і Note20 Ultra: характеристики та ціна довгоочікуваних флагманів Характеристики Дизайн. Galaxy Z Fold 2 отримав 6,23-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою 60 Гц, що займає практично всю площу передньої панелі смартфона в складеному стані. Дещо збільшив виробник діагональ розкладеного дисплея – до 7,6 дюйма. Тут частота оновлення складає 120 Гц. Новинка отримала фірмовий захисний шар Ultra Thin Glass. Що цікавого у Galaxy Z Fold 2 / Samsung Інтерфейс . Galaxy Z Fold 2 працює на базі фірмової прошивки One UI на базі Android 10. При згинанні пристрої картинка автоматично переміщається на допоміжний екран і автоматично масштабується до його розмірів.

. Galaxy Z Fold 2 працює на базі фірмової прошивки One UI на базі Android 10. При згинанні пристрої картинка автоматично переміщається на допоміжний екран і автоматично масштабується до його розмірів. Камери. Ще однією відмінністю Galaxy Z Fold 2 від торішньої моделі стала відсутність характерного вирізу для подвійної фронтальної камери. Новинка має круглий отвір. Де розмістили 10-мегапіксельний модуль. Ще один такий же розмістився на зовнішньому екрані. Основний модуль камери представлений трьома датчиками: Цікаво Найпотужніші Android-смартфони липня – рейтинг AnTuTu 12 Мп (f / 1.8, OIS)

12 Мп (f // 2.2, ширококутна оптика)

12 Мп (f / 2.4, телеоб'єктив). Продуктивність. Новинка працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 865+ з інтегрованим модемом Snapdragon X55 5G. Ціна. Samsung Galaxy Z Fold 2 надійде в продаж в чорному і бронзовому корпусах, ціна новинки буде оголошена пізніше.