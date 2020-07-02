Новий флагманський смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra мають представити у серпні. В мережі вже є багато інформації від інсайдерів. А зараз Samsung позбавив нас будь-якої інтриги і показав зовнішній вигляд майбутньої новинки.

Як пише xda-developers.com, зображення Ultra-версії Galaxy Note 20 випадково з'явилася на українському офіційному сайті компанії.

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Звичайно, відразу ж після публікації фото зникло, але журналісти встигли зробити копії.

Що відомо

Як можна побачити на фото, новинка буде виконана у колірному варіанті Mystic Bronze (бронзовий). В такому ж кольорі буде виконаний і фірмовий стилус S Pen.

Офіційний вигляд Galaxy Note 20 Ultra / xda-developers.com

Також на фото видно великий прямокутний блок для основної камери. Можемо розгледіти три сенсори, світлодіодний спалах і допоміжний датчик.

До речі, дизайн відповідає тим витокам, які раніше публікували інсайдери. Раніше витоки повідомляли, що новинка отримає 108-мегапіксельну камеру, а також 120-герцовий дисплей. Екран отримає діагональ 6,9 дюйма з роздільною здатністю 3040x1440 пікселів.

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Коли побачимо

Раніше інсайдери повідомляли, що Ultra-версії Galaxy Note 20 мають презентувати 5 серпня 2020 року.