5 серпня компанія Samsung провела презентацію та показала довгоочікувану флагманську лінійку смартфонів Galaxy Note 20 і Note20 Ultra.

24 канал стежив за презентацією, то можемо розповісти цікаві характеристики новинок та їхні ціни в Україні.

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Дизайн

Модель Galaxy Note 20 отримала 6,7-дюймовий Super AMOLED Plus-дисплей з роздільною здатністю FullHD +. Galaxy Note20 Ultra оснащений 6,9-дюймовим Dynamic AMOLED 2X екраном з роздільною здатністю WQHD +. Також старша модель покрита склом Gorilla Glass 7, а в Galaxy Note 20 – Gorilla Glass 6. Максимальна частота оновлення зображення у старшої моделі складає 120 Гц (щоправда при роздільній здатності FullHD +).

Обидва смартфони отримали алюмінієву рамку корпусу. На вибір у користувача зелений, бронзовий кольори, а також сірий у молодшої версії та білий в Ultra.

Характеристики Galaxy Note20 і Note20 Ultra / Samsung

Фронтальну камеру розмістили у круглому отворі вгорі дисплеїв. Основні камери – у квадратному модулі.

Стилус

Традиційно, обидві моделі отримали стилус S Pen. Як каже виробник, він став працювати ще швидше, помітно знижена затримка.

Користувачам доступні 5 жестів, які можна налаштувати: Назад, Додому, Нещодавні додатки, Smart Select і Запис екрану.

Камери

Обидва смартфони отримали два модулі з роздільною здатністю по 12 Мп (ширококутна камера і телевік). Фронтальні камери в обох 10-мегапіксельні.

При цьому Galaxy Note 20 оснащений 64-мегапіксельною камерою з 30-кратним зумом, а у моделі Galaxy Note20 Ultra вона 108-мегапіксельна з 50-кратним зумом. У старшій моделі також є нове швидке лазерне автофокусування.

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Камери підтримують зйомку в режимі 8K при 24 к/с.

Продуктивність

Обидва смартфони оснащені однокристальною системою Exynos 990. Ємність акумуляторів становить 4300 і 4500 мАг (у старшої версії). ​Обидва підтримують ​швидку та зворотну бездротову зарядку.

Ціна в Україні

Galaxy Note 20 із 8/256 ГБ пам'яті коштує 28 999 гривень;

Galaxy Note20 Ultra із варіантом пам'яті 8/256 ГБ оцінена у 35 999 гривень;

Модель Galaxy Note 20 Ultra з підтримкою 5G 12/512 ГБ коштує в Україні 41 999 гривень.

Наразі новинки доступні для попереднього замовлення. Офіційний старт продажу – 20 серпня.