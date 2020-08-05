Разом із флагманською лінійкою смартфонів Galaxy Note20 Samsung анонсувала ще й нове покоління розумного годинника Galaxy Watch 3. Модель вперше представлена в оригінальному бронзовому забарвленні.

Як передає 24 канал, представили у двох варіантах з діаметром корпусу 45 і 41 мм.

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Характеристики

Обидві модифікації отримали AMOLED-екрани з підтримкою режиму Always on Display і 2,5D-склом Corning Gorilla Glass DX, стійким до подряпин. Дві версії мають захист від води і пороху за стандартом IP68.

Galaxy Watch 3 доступний у 2 розмірах / Samsung

Більшу версію можна придбати у чорному та бронзовому кольорах, а меншу – в сріблястому і бронзовому колірному варіантах кольору. Комплектний ремінець гаджетів виготовлений з натуральної шкіри.

Ємність акумулятора в залежності від моделі складає 340 або 247 мАг. За продуктивність відповідає процесор Exynos 9110 (1,5 ГГц) з гігабайтом оперативної пам'яті, ємність флеш-накопичувача становить 8 ГБ. Тут встановлена ​​фірмова прошивка Wearable OS 5.5 на базі Tizen.

Цікаві фішки

Однією з головних особливостей конструкції новинок став безель, що обертається, він виконує роль допоміжного елемента управління. Для кастомізації домашнього екрану з коробки є 40 різних конфігурацій. При цьому у Galaxy Store можна завантажити близько 90 тисяч віртуальних циферблатів.

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Крім відображення інформації про дзвінки, повідомлення, нагадування і погодних умовах, Galaxy Watch 3 може цілодобово відстежувати фізичну активність. На вибір у користувача одразу 120 видів тренувань. Також він вміє вимірювати пульс, рівень кисню в крові та ЕКГ.

Ціна

Версія Galaxy Watch 3 з 45 мм оцінена у 11 999 гривень.

41-міліметрова модель коштує 10 999 гривень.

Продажі Galaxy Watch 3 в Україні стартують 21 серпня.