Завдяки розташуванню МКС, яка перебуває на висоті понад 400 кілометрів над Землею, астронавтам відкривається унікальний вид на нашу планету. Саме з МКС астронавти мають змогу робити унікальні знімки.

Цією можливістю користуюється практично кожен астронавт, який потрапляє на МКС, повідомляє 24 канал. У галереї NASA сотні фотографій, які демонструють різноманітні явища, що відбуваються на нашій планеті з відстані МКС.

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Ми відібрали кілька справді вражаючих фото сходу та заходу сонця, які часто споглядають астронавти МКС, адже станція робить 16 обертів навколо нашої планети за добу тож астронавти можуть спостерігати ці красиві явища вкрай часто.

Галерея NASA

Якщо ж ви хочете побачити один з 16 світанків, які можуть спостерігати астронавти на МКС, або подивитися на Землю з борту МКС – це можна зробити на офіційному стрімі NASA.

Дивіться NASA Live Stream з борту МКС: