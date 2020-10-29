Гарбузи, привиди та скелети: добірка тематичних наліпок у Telegram
У більшості месенджерів є різні стікерпаки, за допомогою яких наше спілкування у мережі є більш емоційним. До моторошного Геловіна ми зробили підбірку тематичних наліпок у Telegram, які урізноманітнять ваші повідомлення.
Редакція 24 каналу підготували Геловінські стікери, які можна додати у месенджері Telegram.
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Анімовані стікери
Гарбуз – один із символів Геловіна! З нього роблять моторошні світильники, які мають вигляд голови. Їх ще називають "Ліхтар Джека".
Пропонуємо декілька наборів стікерів із кумедним гарбузом.
Скріншот 24 каналу
А тут гарбуз є у вигляді привида, Джокера та Дональда Трампа.
Скріншот 24 каналу
Ще є гелловінський гарбуз, який схожий на кота. Котик любить солодощі та листя!
Скріншот 24 каналу
Також до цього свята, зазвичай помешкання прикрашають летючими мишами. Тому й діалоги варто оздобити подібними стікерами.
Скріншот 24 каналу
У цей день зазвичай відбувається щось незвичайне. Наприклад, в Telegram з'являються наліпки з надгробком, який сміється, злиться та п'є каву.
Скріншот 24 каналу
Стікери з Джеком Скелінгтоном також будуть у вашому смартфоні! Джек Скелінгтон – це вигаданий персонаж з мультфільму Тіма Бертона "Кошмар перед Різдвом".
Скріншот 24 каналу
Чудовисько Франкенштейна також зможе допомогти виразити ваші емоції. До речі, костюм на Геловін у вигляді чудовисько Франкенштейна є доволі популярним.
Скріншот 24 каналу
І куди ж без привида?! У цьому стікерпаку він доволі милий.
Скріншот 24 каналу
Крім звичайного привида, є ще й привид хом'яка.
Скріншот 24 каналу