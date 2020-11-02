У Німеччині злодій намагався викрасти газонокосарку. Проте йому не пощастило: це виявився сучасний робот з функцією оповіщення.

Робот-газонокосарка врятував себе, відправивши власнику повідомлення з проханням про допомогу, пише Аpnews.

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Що сталося

Поліція Німеччини розповіла, що житель міста Ліппштадт отримав сповіщення на свій смартфон про те, що його газонокосарка перевернулась догори дном. Він вийшов перевірити, чи все в порядку, і застукав злодія під час спроби викрасти робота. Виявилось, що пристрій надіслав повідомлення власнику, коли його підняли з газону.

Після того, як його дії було розкрито, злодій кинув робота і втік. Поліцейські обшукали округу, але не виявили підозрюваного.

Чи постраждав робот під час інциденту, не повідомляється. Поліція попросила свідків події повідомити про місцезнаходження підозрюваного.