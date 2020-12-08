За даними джерел, з заводу компанії MSI в Китаї вранці 7 грудня було вкрадено 40 коробок з графічними прискорювачами GeForce RTX 3090. Сума збитку становить 336 500 доларів

Компанія зв'язалася з поліцією та оголосила про винагороду в 100 тисяч юанів (15 тисяч доларів) тому, хто поділиться інформацією, яка дозволить виявити злочинців і вкрадений товар. Про це пише один з інсайдерів у твоєму твіттері.

Цікаво Новий двигун доставить у будь-яку точку світу всього за дві години

Що відомо

Імовірно, мотивом злочину став дефіцит відеокарт NVIDIA нового покоління і зокрема моделі GeForce RTX 3090, особливо з урахуванням її вартості. При заявленій рекомендованій ціні в 1500 доларів новинку неможливо знайти дешевше 2250 доларів.

MSI Chinese mainland factory was stolen, stolen 40 boxes RTX3090, the total value of 2200000RMB ......

MSI has been officially announced and informed to the police ,Reward of 100000 RMB for reporting effective information. pic.twitter.com/JWw8hOMioG — 夕惕若厉 (@GoFlying8) December 7, 2020

У компанії припускають, що крадіжку скоїв хтось зі своїх, оскільки територія відвантаження товару оточена камерами спостереження, а співробітники постійно здійснюють обхід території, проводять перевірку вантажівок, які в'їжджають і виїжджають з території заводу.

Виробник навіть пообіцяв проявити поблажливість до того, хто добровільно зізнається у скоєному злочині і допоможе знайти вкрадений товар.

Нагадаємо, GeForce RTX 3090 – це відеокарта класу TITAN, в її основі лежить Ampere-архітектура NVIDIA RTX другого покоління. Вона була представлена 1 вересня 2020 року. А вже 24 вересня почались її продажі. Компанія одразу ж зіткнулась із величезним ажіотажем, якого сама не очікувала. В результаті спекулянти масово купляли пристрої цієї серії та перепродавали їх в кілька разів дорожче.