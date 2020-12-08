GeForce RTX 3090 викрали з китайського заводу MSI: зникло 40 коробок відеокарт
За даними джерел, з заводу компанії MSI в Китаї вранці 7 грудня було вкрадено 40 коробок з графічними прискорювачами GeForce RTX 3090. Сума збитку становить 336 500 доларів
Компанія зв'язалася з поліцією та оголосила про винагороду в 100 тисяч юанів (15 тисяч доларів) тому, хто поділиться інформацією, яка дозволить виявити злочинців і вкрадений товар. Про це пише один з інсайдерів у твоєму твіттері.
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Що відомо
Імовірно, мотивом злочину став дефіцит відеокарт NVIDIA нового покоління і зокрема моделі GeForce RTX 3090, особливо з урахуванням її вартості. При заявленій рекомендованій ціні в 1500 доларів новинку неможливо знайти дешевше 2250 доларів.
У компанії припускають, що крадіжку скоїв хтось зі своїх, оскільки територія відвантаження товару оточена камерами спостереження, а співробітники постійно здійснюють обхід території, проводять перевірку вантажівок, які в'їжджають і виїжджають з території заводу.
Виробник навіть пообіцяв проявити поблажливість до того, хто добровільно зізнається у скоєному злочині і допоможе знайти вкрадений товар.
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