Стартап NewRocket повідомив про розробку нового типу ракетного палива. Унікальна гелеподібна субстанція PowerGel не тільки ефективніша, ніж аналоги, але й набагато екологічніша.

Сьогодні існує кілька варіантів заправки ракетних двигунів. Керовані носії побудовані таким чином, щоб працювати доти, поки в них не закінчиться паливо. Саме тут і криється найбільша проблема, адже часто використовується високотоксичне паливо, оскільки його можна довго зберігати, повідомляє 24 канал.

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Альтернативою стало кріогенне паливо. Воно нетоксичне, але не підлягає зберіганню. Про нову розробку повідомив стартап NewRocket, що пропонує використовувати гелеподібну речовину PowerGel для запуску ракет. Зазначається, що паливо набагато чистіше й легше контролюється, ніж усі існуючі в космічній галузі аналоги.

Переваги PowerGel

PowerGel дає можливість вмикати й вимикати живлення ракети за необхідності, що недоступно конкурентам. Паливо має низькі показники токсичності, а також дасть змогу знизити витрати на польоти й зробити їх більш рентабельними. Цьому сприятиме той факт, що ракеті необов'язково спалювати весь бак, можна використовувати лише необхідну частину.



Новий тип ракетного палива PowerGel / Фото Courtesy

Представники NewRocket впевнені в успіху нового виду палива і навіть озвучують плани щодо розробки власного ракетного двигуна.