Компанія General Motors представила Hummer EV – свій перший електропікап. Автомобіль має до трьох двигунів сумарною потужністю 1000 кінських сил і запас ходу в 560 кілометрів.

Особливості Hummer EV

Hummer EV здатний розігнатися з 0 до 100 км/год за три секунди і пересуватися по діагоналі в режимі Crabwalk: рульове керування здійснюється усіма колесами, а не тільки ведучою парою. Крутний момент – до 15 117 н/м.

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В автівці знайшлося місце і для системи пневматичної підвіски, призначеної для руху бездоріжжям. Вона опускає або піднімає автомобіль в діапазоні 15 см. 24-модульний акумулятор, прихований у днищі, захищає сталева пластина, а швидка зарядка дає змогу видати запас ходу в 100 км за 10 хвилин підзарядки. Повна зарядка здійснюється за 40 хвилин.

Фото Hummer EV

Всередині автомобіля інформаційно-розважальний дисплей діагоналлю 13,4 дюйма і приладова панель на 12,3 дюйма. Hummer EV забезпечений 18 камерами в рамках системи Ultravision. Виробництво Hummer EV почнеться в 2021 році.

Ціни

У продажу з'являться чотири моделі: