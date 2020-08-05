Чи замислювались ви над тим, скільки повсякденних речей було вигадано дітьми? Наприклад, хутряні навушники або калькулятор. Про інші дитячі винаходи, які сьогодні допомагають дорослим – читайте в нашому матеріалі.

У світі існує чимало винаходів і відкриттів, які належать дітям. Більшість з них – активно використовуються у житті, зазначає "Педагогічна преса".

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Унікальні винаходи, які полегшують повсякденне життя

Хутряні навушники

Хутряним навушникам уже майже 150 років! Їх створив 15-річний американець Честер Грінвуд.

Як і всі підлітки, він не любив шапки, бо вони постійно сповзали та закривали очі. Тому Честер поєднав з обідком два металеві обручі. А бабуся допомогла обшити навушники хутром. Честер Грінвуд зробив "тест-драйв" своєму винаходу на катку.

Цей винахід він продав американській армії, яка активно використовувала їх у екіпіровці військових. Протягом усього життя Честер запатентував близько 100 винаходів.



Честер Грінвуд зі своїм винаходом / Фото: unnw

Пластилін

Школярка та онука відомого виробника засобу для очищення шпалер винайшла пластилін.

Клео Маквікер запропонувала використовувати засіб для очищення в грі, але зі складу прибрали очисний компонент. Замість нього додали олію та фарбники.



Різнокольоровий пластилін / Фото: detmir

Батут

У 1936 році Джордж Ніссен винайшов "підстрибувальну установку". Хлопчик спостерігав за змаганнями повітряних гімнастів, які закінчували свої виступи, стрибаючи на страхувальну сітку. Тому він вирішив винайти установку, на якій можна було б підстрибувати та виконувати в повітрі різні трюки.



Перший прототип сучасного батуту / Фото: gawker.com

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Іграшкова вантажівка

Винайшов і запатентував іграшкову вантажівку з кузовом шестирічний Роберт Петч. Він намалював цю конструкцію для батька, щоб той зробив йому таку машинку.



Сьогодні є безліч варіантів іграшкових вантажівок / Фото: kolobok.dp.ua

Нано-тест: діагностика раку підшлункової на ранніх стадіях

Американський школяр Джек Андрака захоплювався наукою. Вже у 15 років він зміг створити тест, який діагностує появу злоякісної пухлини.

Цей винахід подарував життя мільйонам людей, адже до цього рак визначався після довгих і дорогих досліджень на спеціальному обладнанні.



Джек Андрака винайшов швидку діагностику раку підшлункової / Фото: wikipedia.org

Робот-інженер БТІ

Українець Максим Лема зі Львова у віці 12 років створив робота, який виконує функції інженерів БТІ.

Робот сканує приміщення, робить заміри та за допомогою радіосигналу передає дані на комп’ютер.



Українець створив робота-інженера БТІ / Фото: man.gov.ua

Калькулятор Паскаля

У 1642 році світ побачив перший калькулятор. 19-річний Блез Паскаль вирішив допомогти своєму батькові, який тоді працював головою податкового управління в місті Клермон-Ферран. Юний винахідник створював калькулятор протягом 3 років.

Уже в дорослішому віці відкрив формули біноміальних коефіцієнтів, а потім створив гідравлічний прес й шприц. На честь винахідника названі одна з популярних мов програмування та одиниця вимірювання тиску.



Калькулятор Паскаля / Фото: wikipedia.org