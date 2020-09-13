Команда розробників інді-ігор під керівництвом Тайлера Глайела представила незвичайний концепт розумної захисної респіраторної маски з власною системою LED-підсвічування.

За словами розробників, цей гаджет вміє відтворювати різні емоції та їх відтінки. Пристрій під назвою Jabber Mask містить сітку зі світлодіодів RGB спереду, які можна використовувати для передачі декількох різних повідомлень, повідомляє New Atlas.

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Як це працює

Користувач може самостійно вивести символ, смайлик або просте слово, наприклад NO або ОК. Щоб швидко посміхнутися, досить вимовити звук губами. Jabber Mask здатна вловлювати голос користувача і рухати віртуальним ротом майже в такт мовленню.

Маска захищає?

Окрім вищезазначених функцій ґаджет також працює як маска. Захисна частина складається з простої бавовняної маски, яка може працювати майже так само добре, як хірургічні маски – це підтверджують проведені дослідження. Насадку можна зняти з електронних компонентів і промити. Щоб зробити ґаджет максимально легким та зручним, ремені проходять по всій довжині голови, а батарейний відсік розташований прямо позаду.

Jabber Mask має три модифікації

Jabber Mask Lite – базова версія зі світлодіодною сіткою 6×6, яка здатна виводити емоції. Маска живиться від чотирьох батарейок AAAA.

– базова версія зі світлодіодною сіткою 6×6, яка здатна виводити емоції. Маска живиться від чотирьох батарейок AAAA. Jabber Mask Deluxe використовує світлодіодну сітку 8×8 і акумулятор.

використовує світлодіодну сітку 8×8 і акумулятор. Jabber Mask Pro вміє все, що й попередні моделі, але підтримує виведення емодзі через додаток для Android і iOS.

Ціна

Наразі Тайлер Глайел шукає фінансування для Jabber Mask через Kickstarter, при цьому внески починаються з 29 доларів за версію Lite, 49 доларів за Deluxe і 69 доларів за версію Pro. Якщо все піде за планом, поставки повинні початися в травні 2021 року.