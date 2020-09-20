Український студент відтворює в грі Minecraft будівлі університету Шевченка. Він сам навчається у цьому учбовому закладі на факультеті кібернетики.

Як передає Вazilik, студент також вніс у гру пам'ятник Батьківщини-матері, а також локації його рідного міста Славутич.

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Студент КНУ Шевченка Митя Мітічкін захоплюється модернізмом в архітектурі. Саме тому вирішив відтворити у грі корпуси університет.

"Minecraft – цікавий формат для творчості. Він накладає обмеження, але це мене й захоплює. Адже обмеження стимулюють до креативності. Наприклад, стіни повинні бути завтовшки в два блоки (~2 метри), бо з обох боків мають бути різні матеріали. Тому доводиться креативити", – розповів геймер.

Університет Шевченка у Minecraft: відео