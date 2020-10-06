У світі понад 2,5 мільярда активних геймерів, тобто приблизно кожен третій. Раніше слово геймер асоціювалося виключно із підлітками. Однак, нині ці підлітки виросли, а з ними "виросла" й ігрова індустрія.

Із нішевої сфери вона перетворилася на найбільшу індустрію розваг на планеті. Про те, що геймінг немає віку доводить команда Ageless Shooters. Про їхні перемоги над суперниками та над собою 24 каналу розповіли компанії Lenovo.

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Геймери 55+

Команда Ageless Shooters – це група кіберспортсменів віком 55+.

Вони своїми регулярними тренуваннями у Counter-Strike руйнують стереотипи. Команду збирала компанія Lenovo спільно з благодійним фондом "Життєлюб". При цьому команда продовжує тренуватися тричі на тиждень. Зустрічі відбуваються в режимі онлайн.

Перемога

І це приносить свої результати. У матчі зі шведськими віковими гравцями в CS:GO "Silver Snipers" українські кібеспотсмени перемогли супротивників із рахунком 16:1.

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Наразі вікових кіберспортсменів хвилює одне – відсутність команд-конкурентів старшого віку. Участь у дружніх матчах із молодшими геймерами команда бере регулярно. Проте учасники зізнаються, що складно змагатися з молодими гравцями, які часто мають значно більше досвіду та швидку реакцію.