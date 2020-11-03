Сайт XDA Developers показав фото телефону з далекого минулого, коли смартфони тільки починали з'являтися на ринку, а моду диктували такі компанії як Sony Ericsson та Nokia. Телефон міг похвалитися великим екраном та апаратною клавіатурою.

Пам'ятаєте часи, коли кожен телефон був особливим, і ми могли обирати серед різноманіття форм? Слайдери, "жабки", QWERTY-телефони і, врешті, звичайні. Сьогодні, в епоху смартфонів вигадати щось дійсно нове вкрай важко, адже головною особливістю будь-якого смартфона є екран, який повинен займати велику площу на передній стороні. А задню кришку, як правило, закриває чохол. Тут особливо не розгуляєшся. Ресурс XDA Developers вирішив нагадати про колишнє різноманіття, та опублікував фото телефону від компанії Sony Ericsson, який так ніколи і не добрався до полиць магазинів.

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Що показали

Прототип слайдера з апаратною клавіатурою QWERTY показали на живих фото. Це Sony Ericsson VAIO. Модель так і не була запущена в масове виробництво і її не можна було купити. Відзначається, що це лише прототип. Він став попередником першого смартфона VAIO з операційною системою Android, який вийшов на ринок після того, як підрозділ VAIO відокремився від Sony.

Прототип Sony Ericsson VAIO

Телефон виконаний в рідкісному форм-факторі бічного слайдера з можливістю встановити екран під кутом до клавіатури. Він оснащався 5,5-дюймовим екраном з широкими, за сучасними мірками, рамками і апаратними кнопками.

Працює він на Android 2.1 Eclair. Бренд VAIO написано на задній панелі. Там же розташована одинарна камера зі спалахом.