Україна стала 9 країною, що підписала Домовленості в рамках програми NASA Артеміда. Директор NASA Джим Брайденстайн привітав участь України у цій програмі.

Про це Брайденстайн написав на своїй сторінці у Twitter, додавши, що радий участі України.

До теми Без Росії та Китаю: NASA оголосило країни-учасниці ініціативи з освоєння Місяця й космосу

"Висловивши свою прихильність до визначених в Домовленостях принципів, Україна приєдналась до найширшої та найбільш багатонаціональної в історії міжнародної коаліції з освоєння космосу", – заявив Брайденстайн.

I am pleased to welcome Ukraine as the 9th country to sign the #ArtemisAccords! With their commitment to these principles, they join the broadest and most diverse international space exploration coalition in history. https://t.co/2IZ50UmLNn — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) November 17, 2020

Що означають Домовленості

Ці домовленості передбачають набір принципів, якими керуватимуться держави-підписанти в рамках участі в програмі. Загалом, ініціатива передбачає співпрацю щодо дослідження і використання Місяця, Марсу та інших об'єктів у космосі.

В Державному космічному агентстві України запевнили, що Україна має науково-технічні можливості і досвід, що дасть змогу стати партнером NASA.

Цікаво Ілон Маск похвалив українські ракетні двигуни

Раніше Угоду з мирного освоєння Місяця NASA підписали 8 країн: Австралія, Японія, Канада, Італія, Люксембург, ОАЕ, Велика Британія та США. Цікаво, що Росії і Китаю серед учасників немає.