Незабаром відбудеться презентація нових смартфонів Redmi Note. Апарати серії користуються величезною популярністю, про причини якої вирішив розповісти глава бренду Redmi і президент Xiaomi Лу Вейбінг. Пояснення виявилося на рідкість простим.

Чому ж смартфони Redmi такі популярні

За словами глави Redmi, смартфони серії Redmi Note пропонують флагманський досвід за доступною ціною. Крім того, вони ідеально підходять для популяризації передових високих технологій, повідомляє Gizmochina.

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Лу Вейбінг додав, що мета команди Redmi – запропонувати користувачам 80% від можливостей флагманів за ціною всього 20%.

Нові смартфони Redmi Note

Очікується, що 26 листопада буде представлено Redmi Note 9 5G і Redmi Note 9 Pro 5G. Першому приписують 6,53-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, процесор MediaTek Dimensity 800U, 48-мегапіксельну камеру і акумулятор ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки потужністю 22,5 Вт. Pro-версія, як повідомляється, отримає 6,67-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц, камеру на 108 Мп і акумулятор ємністю 4820 мАг з підтримкою 33-ватної зарядки.