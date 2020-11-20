Глава Redmi пояснив причину популярності смартфонів серії Note
Незабаром відбудеться презентація нових смартфонів Redmi Note. Апарати серії користуються величезною популярністю, про причини якої вирішив розповісти глава бренду Redmi і президент Xiaomi Лу Вейбінг. Пояснення виявилося на рідкість простим.
Чому ж смартфони Redmi такі популярні
За словами глави Redmi, смартфони серії Redmi Note пропонують флагманський досвід за доступною ціною. Крім того, вони ідеально підходять для популяризації передових високих технологій, повідомляє Gizmochina.
Цікаво У мережі з'явилися фото неанонсованих смартфонів Xiaomi: що показали
- Лу Вейбінг додав, що мета команди Redmi – запропонувати користувачам 80% від можливостей флагманів за ціною всього 20%.
Нові смартфони Redmi Note
Очікується, що 26 листопада буде представлено Redmi Note 9 5G і Redmi Note 9 Pro 5G. Першому приписують 6,53-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, процесор MediaTek Dimensity 800U, 48-мегапіксельну камеру і акумулятор ємністю 5000 мАч з підтримкою швидкої зарядки потужністю 22,5 Вт. Pro-версія, як повідомляється, отримає 6,67-дюймовий IPS-екран з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц, камеру на 108 Мп і акумулятор ємністю 4820 мАг з підтримкою 33-ватної зарядки.
Що відомо про Redmi?Це суб-бренд, що належить китайській компанії Xiaomi. Вперше він був представлений у липні 2013 року як лінійка бюджетних смартфонів і став окремим суб-брендом Xiaomi у 2019 році з пристроями початкового та середнього класу, в той час як сама Xiaomi виробляє телефони високого діапазону та флагмани Mi.
Телефони Redmi використовують оболонку Xiaomi MIUI поверх ОС Android. Моделі можна розділити на серії Redmi (початковий клас), Redmi Note (середній клас), Redmi A (ультрабюджетний клас), і також Redmi X (середній клас) та Redmi K (середній/високий клас). Найбільш істотна відмінність від інших смартфонів Xiaomi полягає в тому, що вони використовують менш дорогі компоненти і, таким чином, мають нижчі ціни з вищими характеристиками, ніж у конкурентів.
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