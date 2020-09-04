Засновник і глава Xiaomi Лей Цзюнь бере безпосередню участь у розробці смартфонів компанії. Так, він особисто користується кожним виробленим апаратом перед його запуском. Тепер же він провів невелику екскурсію по лабораторії, де тестуються пристрої компанії.

В опублікованому в TikTok відео глава Xiaomi показав спеціальне приміщення, де компанія тестує пристрої, повідомляє MyDrivers.

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Що відбувається у лабораторії Xiaomi

За словами глави Xiaomi, там знаходиться 1800 гаджетів, які протягом місяця безперервно піддаються різним випробуванням, щоб перевірити їх надійність і стабільність роботи.

Перед випуском кожного нового смартфона Xiaomi тестує 200 його зразків у цій лабораторії. Виходячи з цього можна припустити, що в поточний момент компанія готує до випуску щонайменше 9 апаратів.



Лей Цзюнь у секретній лабораторії Xiaomi

Лей Цзюнь відзначив, що зараз для компанії в пріоритеті якість пристроїв. Високий рівень контролю ґаджетів, які випускає вендор, дозволив Xiaomi розширити термін гарантійного обслуговування для апаратів Redmi з традиційних 12 місяців до 18.