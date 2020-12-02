Глава Xiaomi пропонує фанам вибрати назву для нового флагманського смартфона
Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що його компанія досі не вибрала назву для нового флагманського смартфона. CEO назвав 2 варіанти назви та запропонував підписникам вибрати варіант.
Повідомлення із опитуванням з'явилося на офіційній сторінці Лей Цзюня у соцмережі Weibo.
Які варіанти
Глава Xiaomi пропонує на вибір два варіанти: Xiaomi Mi11 або ж Xiaomi Mi20. Наразі голосування триває. Але лідер вже чітко помітний – ім'я Mi11 зібрало майже втричі більше голосів.
Глава Xiaomi пропонує вибрати назву смартфона / Скріншот
У своїй публікації засновник Xiaomi також додав, що майбутній флагман отримає процесор Snapdragon 888. Це доводить і опублікований виробником рекламний плакат.
Більше деталей, зокрема дата анонсу і ціна смартфона, поки невідомі.
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