Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь заявив, що його компанія досі не вибрала назву для нового флагманського смартфона. CEO назвав 2 варіанти назви та запропонував підписникам вибрати варіант.

Повідомлення із опитуванням з'явилося на офіційній сторінці Лей Цзюня у соцмережі Weibo.

Які варіанти

Глава Xiaomi пропонує на вибір два варіанти: Xiaomi Mi11 або ж Xiaomi Mi20. Наразі голосування триває. Але лідер вже чітко помітний – ім'я Mi11 зібрало майже втричі більше голосів.

Глава Xiaomi пропонує вибрати назву смартфона / Скріншот

У своїй публікації засновник Xiaomi також додав, що майбутній флагман отримає процесор Snapdragon 888. Це доводить і опублікований виробником рекламний плакат.

Більше деталей, зокрема дата анонсу і ціна смартфона, поки невідомі.