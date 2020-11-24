Окружна прокуратура округу Санта-Клара, штат Каліфорнія, пред'явила звинувачення голові Служби безпеки компанії Apple Томасу Мойеру. Його звинувачують у підкупі представників влади з метою отримання кількох ліцензій на приховане носіння вогнепальної зброї.

Томас Мойер обіцяв передати офісу шерифа в Санта-Кларі 200 планшетів Apple iPad. За це він планував отримати чотири ліцензії, що дозволяють приховане носіння вогнепальної зброї, пише appleinsider.

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Що відомо

Адвокат обвинуваченого вважає, що дана справа є результатом спору, який виник між окружним прокурором і шерифом.

Правдою є те, що Apple збиралася передати планшети офісу шерифа, щоб підтримати новий проєкт підготовки кадрів. Правда і те, що Apple зверталася за ліцензіями на зброю і отримала їх. Але зв'язку між цими двома подіями немає,

– прокоментував адвокат Ед Свонсон, що представляє інтереси Томаса Мойєра.

Звинувачення пред'явили в рамках розслідування, яке ведеться відносно офісу шерифа. За даними прокуратури, деякі високопоставлені особи з офісу шерифа, в тому числі його заступник Рік Санг, відмовлялися видати Apple ліцензії до тих пір, поки Мойер не передасть їм планшети на загальну суму близько $70 тис.

Томас Мойер працює в Apple 15 років і з 2018 року є керівником Служби безпеки. Згідно з наявними даними, Apple вже встигла провести власне розслідування інциденту і будь-яких порушень виявлено не було.