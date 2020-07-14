За чутками, вже наступного тижня довгоочікуваний фітнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 5 надійде у продаж в Європі. Однак, є й погана новина – ця глобальна версія буде без модуля NFC.

Принаймні про це повідомляє видання gsmarena.com.

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Деталі

Як стверджує медіа, Xiaomi проведе глобальну презентацію 15 липня, саме тоді буде представлено міжнародні версії смартфона Redmi 9, фітнес-браслета Mi Band 5, а також деяких інших пристроїв.

Португальський сайт Techbit, який отримав на огляд Mi Band 5, додає, що він отримає іншу назву для світового ринку – Xiaomi Mi Smart Band 5. Також видання стверджує, що ця модель не має підтримки NFC.

Чим цікавий

Як раніше нам повідомили на презентації в Китаї, нова версія, порівняно з Mi Smart Band 4, отримав магнітну зарядку. Також новинка має поліпшену функцію відстеження сну, з'явилася система моніторингу атмосферного тиску (барометр) і функція віддаленого керування камерою смартфона.

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Крім того, вміє вимірювати рівень кисню в крові, та може здійснювати безконтактні платежі за допомогою модуля NFC. Крім того, китайська версія пристрою отримала голосовий асистент Xiao AI, в той час як європейська сумісна з Amazon Alexa.