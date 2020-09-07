Популярний сервіс доставки Glovo запустив передплату. Вона має назву Glovo Prime і забезпечує для користувача безкоштовну доставку.

Послуга Glovo Prime діє для всіх розділів в додатку, окрім "Експрес-доставка" і "Що завгодно", передає Retailers.ua.

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Ціни

Вартість Glovo Prime на місяць складає 199 гривень. Це 30 днів з моменту оплати.

При цьому передплата має і кілька правил.

Потрібно зробити замовлення не менше ніж 150 гривень – з ресторанів;

Та замовлення від 180 гривень – з супермаркетів.

Кількість замовлень для користувача передплати – не обмежена. Якщо скасувати підписку, її умови будуть діяти до кінця оплаченого періоду.

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Наразі послуга працює в Україні у тестовому режимі. Загалом, функцію передплати запустили у Glovo ще в 2018 році. У тих країнах, де послуга вже працює, відсоток користувачів складає приблизно 10% від усіх користувачів Glovo.