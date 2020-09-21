Компанія Google працює над розробкою нового логотипу та функціоналу для фірмового поштового сервісу Gmail. Цікаво, що новий логотип мають офіційного запустити вже найближчим часом.

Як повідомляє 9to5google, Google вже поділився зображенням нового логотипу.

До теми Google істотно змінив Gmail: фото і відео нового дизайну

Як зміниться логотип

На чорно-білому зображенні можна побачити лаконічний значок конверта, який можна зрозуміти як і букву «M» з закругленими кутами.

Це може означати інтеграцію функції відеоконференцзв'язку Google Meet в Gmail. А відтак, розробники перестають позиціонувати сервіс тільки як платформу електронної пошти.

Новий логотип Gmail / Фото 9to5google.com

Щоправда, фото – це лише робоча версія логотипу, а у фінальній версії очікується використання чотирьох кольорів: синього, зеленого, жовтого і червоного. таку ж колірну схему Google використовує для всіх своїх продуктів і сервісів, включаючи Google Assistant, Google Maps і Google Фото.

Цікаво Дослухались до користувачів: у Gmail з’явилась нова корисна функція

Нові функції

Що конкретно розробник додасть до пошти поки невідомо. Однак, Google зазвичай супроводжує презентацію нових логотипів випуском великих оновлень. Тож можна припустити, що Gmail також може отримати нові функції і поліпшення.