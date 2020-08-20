Поштовий сервіс Gmail зіткнувся з перебоями в роботі по всьому світу. Користувачі масово повідомляють, що не можуть завантажити вкладення в листи, деяким не вдається відправити повідомлення.

В Панелі стану G Suite сказано, що також працюють з перебоями "Google Диск", "Документи", Meet і Google Voice.

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Коли сервіси знову запрацюють

Зараз розробники вивчають проблему, звіт буде надано не пізніше 11:30 за Києвом.

За даними ресурсу Downdetector, що фіксує збої сервісів, найчастіше передають про непрацездатність Gmail користувачі із Західної Європи, західного узбережжя США, Японії, Малайзії та Австралії.

Вночі близько 40% користувачів які поскаржилися на роботу сервісу, зіткнулися з неможливістю авторизуватися, а 34% відчували складнощі з отриманням повідомлень, то вдень 20 серпня основною стала проблема з прикріпленими файлами. Авторизуватися на пошті не можуть 22% тих, хто залишив скарги на роботу Gmail.



Gmail не працює по всьому світу

Нагадаємо, що 19 серпня частково не працював стрімінговий сервіс Spotify: користувачі не могли відтворити не завантажені в офлайн треки.