Компанія Royole, випустивши перший у світі гнучкий смартфон у 2018 році, недавно оголосила дату презентації нового фірмового пристрою. Незабаром після анонсу заходу у мережі з'явилися очікувані технічні характеристики майбутньої новинки, а тепер, стараннями китайського регулятора, у відкритому доступі опинилися офіційні фотографії нового гнучкого апарату.

На сайті китайського міністерства промисловості та інформаційних технологій з'явився запис про сертифікацію нового гаджета компанії Royole з кодовою назвою RY1202, повідомляє AndroidCommunity.

Цікаво AnTuTu назвала найпотужній у світі смартфон: ціна вражає

Судячи з опублікованих відомством зображень, у порівнянні з попередньою моделлю апарат стане тоншим, а щілина між половинками корпусу при згинанні значно зменшиться. Заявлені габарити пристрою становлять 186,2х133,8х6,5 мм, вага – 340 грамів.

Фото Royole FlexPai 2 :

Згідно з офіційною документацією, смартфон оснастять 7,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1920х1440 пікселів і співвідношенням сторін 4:3, а ємність його акумулятора складе 4450 мАг.

Презентація нового гнучкого смартфона китайського бренду запланована на 21 вересня 2020 року, вартість гаджета виробником ще не оголошена.