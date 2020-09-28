Модельний ряд смартфонів від компанії HTC може розширитися ґаджетом з гнучким дисплеєм. Відповідно до опублікованих патентних матеріалів LetsGoDigital показали можливий вигляд пристрою.

HTC ще не анонсувала вихід смартфона з гнучким екраном. Однак згідно з опублікованим патентом, компанія може в найближчому часі представити ґаджет. Дизайн та конструктивні рішення цього пристрою відрізнятимуться аналогів на ринку, повідомляє nl.letsgodigital

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Особливості смартфона

Згідно з патентними зображеннями, дисплей пристрою складатиметься не всередину, а на зовні. Інженери компанії HTC відзначають що їх технологія з використанням зубчастого механізму дасть змогу контролювати амплітуду відкриття дисплею. Це рішення допоможе зменшити викривлення екрану та продовжити термін експлуатації смартфона.

Принцип роботи зубчастого механізму запатентованого смартфона HTC / фото LetsGoDigital

Дизайнери з видання LetsGoDigital створили серію рендерів пристрою вивчивши патентну документацію. За допомогою їх візуалізації можна побачити можливий зовнішній вигляд смартфону HTC з гнучким екраном

Рендер смартфону HTC з гнучким екраном / фото LetsGoDigital

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Дата виходу

Компанія HTC не анонсує можливу дати виходу ґаджету та його технічних характеристик.