Гнучкий телефон від HTC показали на зображеннях
Модельний ряд смартфонів від компанії HTC може розширитися ґаджетом з гнучким дисплеєм. Відповідно до опублікованих патентних матеріалів LetsGoDigital показали можливий вигляд пристрою.
HTC ще не анонсувала вихід смартфона з гнучким екраном. Однак згідно з опублікованим патентом, компанія може в найближчому часі представити ґаджет. Дизайн та конструктивні рішення цього пристрою відрізнятимуться аналогів на ринку, повідомляє nl.letsgodigital
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Особливості смартфона
Згідно з патентними зображеннями, дисплей пристрою складатиметься не всередину, а на зовні. Інженери компанії HTC відзначають що їх технологія з використанням зубчастого механізму дасть змогу контролювати амплітуду відкриття дисплею. Це рішення допоможе зменшити викривлення екрану та продовжити термін експлуатації смартфона.
Принцип роботи зубчастого механізму запатентованого смартфона HTC / фото LetsGoDigital
Дизайнери з видання LetsGoDigital створили серію рендерів пристрою вивчивши патентну документацію. За допомогою їх візуалізації можна побачити можливий зовнішній вигляд смартфону HTC з гнучким екраном
Рендер смартфону HTC з гнучким екраном / фото LetsGoDigital
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Дата виходу
Компанія HTC не анонсує можливу дати виходу ґаджету та його технічних характеристик.