Нещодавно на Kickstarter був представлений голографічний дисплей Looking Glass, що дозволяє бачити тривимірні зображення без використання спеціальних 3D-окулярів. Схоже, що популярність ґаджета перевершила всі очікування творців, адже їм вдалося заробити більше ніж у 40 разів від запланованої суми.

Пристрій профінансували понад 7000 осіб, що заплатили майже 2 100 000 доларів. Варто відзначити, що первинною метою розробників було зібрати хоча б 50 000 доларів, повідомляє 24 канал. Таким чином, зароблена сума вже перевищила очікувану на більш ніж 4000%. При цьому до закінчення краудфандингової програми ще цілих 20 днів.

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Особливості ґаджетів

Looking Glass Portrait по суті є невеликою фоторамку з 8-дюймовим дисплеєм, здатним відображати тривимірні зображення без використання додаткового обладнання. За словами розробників, створити таку картинку можна за допомогою практично будь-якого сучасного смартфона.

Голографічний дисплей Looking Glass Portrait, відео:

Ціна

Для перших покупців на платформі Kikstarter ціна ґаджета стартує від 249 доларів (≈7 067 гривень). У роздріб пристрій надійде за ціною 350 доларів (≈9 934 гривні), а в комплекті з 3D-камерою ціна пристрою сягає 1499 доларів (≈42 000 гривень).