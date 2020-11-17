Amazon працює над тим щоб навчити голосовий помічник Alexa визначати бажання користувачів та запропонувати варіанти щоб їх вирішення або задовольнити. При цьому клієнтові не потрібно буде навіть озвучувати свої потреби.

До прикладу, користувач буде задавати машині питання скільки часу потрібно варити чай, то Alexa запропонує встановити таймер, сказано у блозі компанії.

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Таким чином інженери продовжать впровадження кращу взаємодію користувача з віртуальним помічником. Головна мета – зробити спілкування настільки природним, щоб це було схоже на діалог з людиною.

"Тепер ми робимо ще один крок до природної взаємодії з можливістю, яка дає змогу Alexa визначати приховані цілі клієнтів – цілі, які користувач вкладає в свій запит, але не промовляє його безпосередньо", – кажуть інженери.

Як це можливо

Інженери визнають, що досягти такого рівня розвитку віртуального помічника не просто і вимагає низки алгоритмів. Alexa необхідно проаналізувати кілька функцій в запитах користувачів і порівняти їх. Штучний інтелект також буде вивчати поведінку клієнтів та запам'ятовувати її.

Інженери використовували модель глибокого навчання. Алгоритм виробляє оцінку, починаючи від тексту діалогу і закінчуючи попереднім досвідом користувачів в спілкуванні з Alexa.