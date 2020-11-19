Компанія Google анонсувала оновлення голосового помічника Assistant з акцентом на сімейне використання. Оновлення отримають всі користувачі розумних пристроїв Nest Hub до кінця 2020 року.

З оновленням Google Assistant користувачі розумних дисплеїв Nest Hub Max отримають, зокрема, можливість додавання сімейних нотаток, пише MSPoweruser.

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Що відомо

Нотатки можна буде створювати за допомогою голосового запиту. Наприклад: "Окей, Гугл, залиш записку, щоб розморозити пиріг". Після цього нагадування буде закріплено на головному екрані пристрою.



Google Assistant на Nest Hub Max отримають оновлення / Анімація Google

Також в Асистенті з'явиться функція, яка називається Family Bell. Активувавши її по голосовому запиту, Google Assistant вимкне звук на пристроях всіх домочадців. Таким чином Family Bell допоможе проводити час з сім'єю, не відволікаючись на електроніку і повідомлення.

Розробники пообіцяли додати команди для отримання різних цікавих фактів, що дуже актуально для допитливих дітей.

Також голосовий помічник дасть можливість відстежувати місце розташування членів сім'ї. Синхронізація відомостей про місцезнаходження буде здійснюватися за допомогою функції Family Link. Доступ до її налаштувань матимуть тільки батьки.

Google Assistant на Nest Hub Max отримають оновлення / Фото Google

Дата релізу

Точної дати релізу оновлення в Google не назвали, проте уточнили, що апдейт з підтримкою сімейних функцій стане доступний всім до кінця 2020 року.