У понеділок на сайті Apple з'явилася цікава вакансія аналітика анотацій для команди голосового помічника Siri. Особливість у тому, що фахівець повинен бути україномовний, тож можна припустити, що компанія планує розширити можливості свого голосового помічника і той вже скоро заговорить українською.

Виходячи з вимог до кандидата і описі вакансії, Apple хоче навчити свого голосового помічника Siri розуміти і відповідати на українській мові.

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Вимоги до кандидата

Переважні вимоги до працівника, це так звані "м’які навички": вміння працювати у команді, вчасно виконувати завдання та зосереджуватися на роботі.

Серед інших вимог до кандидата, крім вільного володіння українською мовою і високого рівня англійської також значаться:

розуміти словесні нюанси українських діалектів, в тому числі відмінності в різних українських провінціях і територіях;

досвід роботи в ролі кінцевого користувача Siri та аналогічних інтелектуальних персональних помічників на базі штучного інтелекту;

увага до деталей і навички критичного мислення при оцінці використання мови і діалекту Siri;

вміння самостійно орієнтуватися в системах і інструментах Apple.

Бажаною є наявність диплому бакалавра або попереднього аналогічного досвіду роботи. Місцем роботи у вакансії зазначене ірландське місто Корк, де базується європейське представництво Apple.