Цього року компанія Apple вирішила потягнути інтригу якомога довше і неабияк змучила всіх очікуванням. Але це, нарешті, сталося. Презентація Apple Keynote 2020 року відкрила завісу таємниці над довгоочікуваними новинками.

До речі, під час цієї презентації канал Citrus на Youtube зібрав рекордну кількість глядачів: 43 тисячі людей дивилися сьогодні ретрансляцію Цитруса одночасно, а загальна кількість переглядів на каналі 323 тисячі. Це однозначно рекорд!

Головним акцентом заходу стала нова серія смартфонів iPhone 12, в яку увійшли iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max. І, треба сказати, їм є чим здивувати користувачів. Так, базова модель отримала 6,1-дюймовий екран, а найкомпактніша в лінійці модель iPhone 12 mini оснащена 5,4-дюймовим дисплеєм. Загалом характеристики телефонів будуть практично ідентичні:

підтримка 5G мереж

процесор Apple A14 Bionic

Super Retina XDR екран з надвисокою роздільною здатністю (2340 × 1080 пікселів для iPhone 12 mini, 2532 × 1170 пікселів для iPhone 12)

нове суперміцне скло Ceramic Shild з керамічними нанокристалами

система з двох 12 Мп камер: надширококутної та ширококутної

поліпшена бездротова зарядка з використанням зарядного пристрою MagSafe

підтримка екосистеми аксесуарів MagSafe (чохли, кишеньки і бездротові зарядки на магнітах)

64, 128 або 256 Гб вбудованої пам'яті

захист від води і пилу класу IP68

5 свіжих кольорів: червоний, синій, зелений, білий і чорний

Практично всі перераховані характеристики будуть властиві і флагманам. При цьому діагональ екрану iPhone 12 Pro складе 6,1 дюйма (2 532 × 1170 пікселів), а iPhone 12 Pro Max отримає 6,7-дюймовий дисплей з неймовірною роздільною здатністю 2778х1284 пікселів. Також Pro-версії отримають більш технічно досконалу начинку. В тому числі:

потрійні камери з 4-кратним оптичним зумом і кінематографічною якістю зйомки

наявність додаткового сенсора LiDAR для роботи з доповненою реальністю

преміальні матеріали і елегантні кольори: сріблястий, графітовий, золотий, «тихоокеанський синій»

128, 256 або 512 Гб вбудованої пам'яті

Також Apple представила розумну колонку HomePod mini. Вона отримала новий, вражаючий дизайн і масу цікавих функцій, серед яких:

глибока інтеграція з iPhone і Siri

більш насичений і сильний звук

функція інтеркома

керування аксесуарами розумного будинку

Компанія Цитрус, найбільший авторизований реселлер України, вже озвучила передбачувані ціни на нову лінійку "яблучних смартфонів" і розумну колонку:

iPhone 12 mini – від 25 499 гривень

iPhone 12 – від 29 999 гривень

iPhone 12 Pro - від 36 999 гривень

iPhone 12 Pro Max – від 39 999 гривень

HomePod mini – від 2 999 гривень

Попереднє замовлення на представлені новинки, найвірогідніше, стане доступним вже 16 жовтня, а повноцінно придбати iPhone 12 і iPhone 12 mini можна буде з 23 жовтня. Pro-версії доведеться почекати приблизно до початку листопада.

Крім того, завдяки програмі "Цитрус Обмін" ви можете обміняти старі телефони на iPhone 12, і вже в 2020 році стати володарем новинки від Apple з вигодою до 90%.