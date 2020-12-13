Після оголошення на початку року про банкрутство і отримання додаткового фінансування OneWeb повернулася. Британська компанія повідомила про терміни запуску власної системи супутникового інтернету і вже готує першу партію супутників.

OneWeb вже давно планувала запустити швидкісний супутниковий інтернет. Однак з різних причин британська компанія не змогла вкластися у терміни і була оголошена банкрутом. Завдяки додатковому фінансуванню з боку таких гігантів, як Virgin Group, SoftBank, Airbus і Qualcomm, OneWeb знову заявила про плани з побудови супутникової системи, повідомляє TechCrunch.

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Компанія OneWeb управляється індійським конгломератом Bharti Enterprises, який отримав разом з британським урядом рівні частки в оновленій компанії. Нове керівництво впевнене в успіху підприємства, обіцяючи вже до листопада 2021 року охопити більшу частину Північної Європи, Аляски та полярного кола. При цьому очікується, що до травня-червня 2022 покриття буде поширено на всю решту Землі.

Якщо все складеться успішно, то OneWeb буде відставати від Starlink тільки на один рік. Перший старт партії супутників відбудеться вже 17 грудня на російській ракеті "Союз".

Що відомо про супутники OneWeb

Маса одного супутника компанії OneWeb становить 150 кг. Перші партії мали перебувати на вісімнадцяти полярних орбітах Землі на висоті 1200 км. Вони працювали б із сигналом у Ku-діапазоні мікрохвильового випромінювання із частотою 12 – 18 ГГц. Кожен із них мав надавати не менше 8 Гбіт/с.

Спершу у компанії зазначали, що для підключення до супутникового інтернету клористувачеві знадобиться спеціальний термінал (стаціонарний або мобільний) з фазованою антеною розміром 36х16 см². Він мав би забезпечувати доступ до інтернету на швидкості 50 Мбіт/с. Втім згодом у компанії наголосили, що доступ до інтернету забезпечуватимуть через вже існуючих інтернет-провайдерів.

Аби уникнути збільшення кількості космічного сміття "OneWeb" обладнав свої супутники системою сходження з орбіти після закінчення терміну їх служби.