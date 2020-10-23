При відвідуванні багатьох сайтів можна наштовхнутися на рекламні оголошення. Як стало відомо, незабаром Google показуватиме рекламу навіть на головній сторінці у фірмовому браузері Chrome. Компанія вже пропонує таку опцію в тестовому режимі.

У Chrome Canary з'явилася можливість ввімкнути відображення рекламних оголошень на сторінці нової вкладки, повідомляє 24 канал.

Цікаво У Google Chrome з'явилася корисна функція для роботи з великою кількістю вкладок

Як це працює

Наразі побачити рекламні оголошення можна, якщо включити відповідну опцію в експериментальних налаштуваннях. Для цього необхідно в адресному рядку ввести chrome://flags, а потім активувати пункти NTP Modules і NTP Shopping Task Module.



Контекстна реклама на новій вкладці у браузері Chrome

Поки неясно, чи планує Google включити відображення реклами на новій вкладці в Chrome за замовчуванням і чи з'явиться це у стабільній версії браузера. Компанія часто тестує різні функції, але далеко не всі з них доходять до звичайних користувачів.