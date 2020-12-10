Французька комісія з інформатики та громадянських свобод (CNIL) виписала найбільший у своїй історії штраф у розмірі 100 мільйонів євро. Оштрафували компанії Google, яка входить до холдингу Alphabet та компанію Amazon за порушення правил використання файлів cookie. Розмір штрафу останньої значно нижчий і становить 35 мільйонів євро.

Чому оштрафували Google та Amazon

Регулюючий орган CNIL виявив, що французькі веб-сайти зазначених компаній не запитували попередньої згоди відвідувачів до того, як cookie – невеликі файли, що дозволяють відслідковувати поведінку користувачів в інтернеті – зберігалися на їх комп'ютерах, повідомляє DW.

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Компанії Google і Amazon також не змогли надати користувачам чітку інформацію про те, як вони мають намір використовувати зібрані дані і як відвідувачі їх французьких веб-сайтів можуть відмовитися від використання файлів cookie.

Комісія відкинула аргументи компаній про те, що вона не має права штрафувати їх, оскільки їх європейські штаб-квартири знаходяться в Ірландії і Люксембургу – країнах, що вважаються більш лояльними щодо американських технологічних гігантів.

За рішенням CNIL, 60 мільйонів євро зі штрафу, накладеного на Google, повинні бути оплачені американською компанією Google LLC, а інша частина – компанією Google Ireland Limited, яка знаходиться в ЄС. Штраф Amazon повинен бути повністю оплачений її підрозділом у Люксембурзі.

Загроза повторного штрафу

За повідомленням CNIL, у компаній є три місяці, щоб усунути порушення. Якщо вони цього не зроблять, їм загрожуватиме додатковий штраф у розмірі 100 000 євро в день, поки вони не приведуть свою діяльність у відповідність з правилами.