Компанія Google проведе захід Search On 2020. Він буде присвячений останнім покращенням пошукової машини компанії. Конференція пройде 15 жовтня в режимі онлайн.

Початок заходу Google Search On 2020 призначено на 22:00 за київським часом, повідомляє 24 канал.

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Щороку ми вносимо тисячі покращень в Google Search, починаючи з поліпшення наших здібностей розуміти мову і закінчуючи впровадженням нових функцій, які організовують інформацію різними методами. Ми запрошуємо вас приєднатися до прямого ефіру Search On, де ви дізнаєтеся про те, як Google використовує можливості ІІ, щоб допомогти людям зрозуміти довкілля,

– повідомили в Google.

Для Google це перший подібний захід. Через COVID-19 компанія скасувала традиційну весняну конференцію Google I/O, але пообіцяла, що всі заготовлені анонси будуть представлені в рамках окремих івентів протягом року.

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На початку жовтня на окремому заході Google представила нові пристрої: