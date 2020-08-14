Wear OS використовується на розумних годинниках багатьох виробників, але більшість останніх апдейтів своєї операційної системи Google зводила до патчів безпеки і виправлення помилок. Нарешті, вперше за довгий час, компанія анонсувала велике оновлення ОС, покликане поліпшити продуктивність переносної електроніки і додати нові функції.

Як запевняє Google, компанія провела серйозну роботу над продуктивністю системи. Завдяки новому оновленню запуск додатків на смарт-годинниках має істотно прискоритися з переходом на нову версію Wear OS, повідомляє Gizmochina.

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Особливо прискорення відчують актуальні моделі з новими процесорами – вони отримають до 20% збільшення швидкодії.

Оновлення інтерфейсу

Чимало уваги компанія також приділила інтерфейсу ОС, поліпшивши додаток SystemUI для більш інтуїтивного управління та максимальної зручності моніторингу тренувань. Крім того, був значно спрощений процес сполучення між пристроями.



Google оновила інтерфейс Wear OS

Серед нових функцій Google відзначила відстеження показників фізичної підготовки і таймер, який включається автоматично під час миття рук. Впровадження такої опції викликано пандемією коронавірусу – раніше її аналог представила Apple для нової версії watchOS.



Таймер миття рук активуватиметься автоматично

Крім того, Google пообіцяла оновити віджети погоди, надавши можливість перегляду погодинної розбивки прогнозу. Актуальна версія Wear OS заснована на Android 9 Pie, тому Google працює над сумісністю оновленої ОС з одинадцятої ревізією "зеленого робота". Апдейт почне поширюватися вже цієї осені, а оновлене додаток погоди – на початку наступного року.