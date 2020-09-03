Американські компанії Google, Apple і Amazon відреагували на зміни в податкових законодавствах низки європейських країн. Новий закон спрямований на збільшення зборів з заокеанських техногігантів за цифрові послуги.

Відтак корпорації змінили свою цінову політику, повністю переклавши витрати на своїх клієнтів, повідомляє The Guardian.

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Реакція Google

Так, Google збільшила комісію за розміщення реклами на своїх сервісах – на 2% у Великобританії і на 5% в Австрії і Туреччині. Таким чином компанія планує відшкодувати свої витрати в Європі, які збільшаться після вступу законопроєктів в силу. Тільки в Британії Google хоче збільшити спільну комісію на 120 мільйонів фунтів стерлінгів щорічно.

Податки на цифрові послуги збільшують вартість цифрової реклами. Зазвичай таке збільшення витрат лягає на плечі клієнтів, і з листопада ми введемо додаткову комісію до наших рахунків. Ми продовжимо платити податки згідно із законодавством, і закликаємо уряди країн в усьому світі зосередити увагу на міжнародній податковій реформі, а не на введенні одиничних односторонніх зборів,

– заявив представник Google у Великій Британії.

У минулому році Google повідомила про дохід в 1,6 мільярда фунтів стерлінгів, заплативши при цьому всього 44 мільйони податків.

Реакція Apple

Apple збільшила комісію на 3% у Франції та Італії і на 2% у Великій Британії на додаток до вже існуючих, які складають 20-22% в залежності від країни. У Туреччині ж компанія збільшить ціни на продукти в App Store на цілих 7,5%.

Компанія і раніше підвищувала вартість в App Store в окремо взятих країнах: так, у 2017 році ціни у Великій Британії виросли відразу на 25% після різкого зниження курсу фунта через голосування щодо виходу країни з Євросоюзу. Однак, як зазначає The Verge, на відміну від січня 2017 го, цей крок Apple викликаний підвищенням податків на цифрові послуги в Європі та є сигналом для політиків, які намагаються підвищити податкові відрахування від технологічних компаній в США.

Реакція Amazon

Amazon у серпні повідомила своїх британських клієнтів, що з 1 вересня збори за послуги зростуть на 2%. Представник компанії розповів Business Insider, що в Amazon утримувалися від підвищення комісії доти, поки в країні не приймуть законопроєкт про збільшення податків на цифрові послуги, і, як і Google, закликали владу провести міжнародну реформу оподаткування у сфері цифрової економіки.

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Чому країни ЄС збільшили збори з техногігантів

Європейська влада вели переговори з США про введення нових правил цифрового оподаткування на рівні Організації економічного співробітництва й розвитку. Переговори зайшли в глухий кут, через що країни ЄС почали вводити власні законопроєкти, що збільшують збори з американських технологічних компаній.

Так, ще у січні 2020 року новий закон почав діяти в Італії, а в липні – у Франції; в обох країнах цифрові збори збільшилися на 3%. Великобританія ввела нові правила в квітні 2020 року (податки збільшилися на 2%), Туреччина – в березні (7,5%).

10 липня представник делегації Єврокомісії в Вашингтоні закликав США повернутися до переговорів з оподаткування в сфері цифрової економіки, проте в адміністрації Трампа пообіцяли "каральні заходи" у відповідь на будь-яке підвищення податків в Європі.