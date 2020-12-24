Компанія Google поступово відмовляється від старої технології розпізнавання голосу і переводить свої сервіси на Google Асистент. Цього разу підтримку функції голосового введення за допомогою Асистента отримав фірмовий браузер Chrome для Android.

Нова можливість з'явилася у браузері ще раніше, однак її активація не давала жодного результату. Тепер же підтримка голосового асистента повноцінно запрацювала, про що повідомляє Android Police.

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Що відомо

Опцію, яка дозволяє відмовитися від використання старої технології розпізнавання голосу на користь Google Асистента, можна активувати на спеціальній сторінці експериментальних функцій. Для цього потрібно перейти за посиланням chrome://flags/#omnibox-assistant-voice-search, обрати з випадаючого списку відповідний пункт – Enabled – і перезапустити Chrome.



Як активувати нову функцію / Скріншот 24 каналу

Після цього користувачі можуть за допомогою голосу вводити пошукові запити, і оглядач буде їх коректно обробляти. Функціонально голосовий пошук в браузері залишається ідентичним при використанні будь-якого з доступних варіантів.

Нагадаємо, що вперше можливість використання Google Асистента в якості інструменту голосового пошуку була помічена в Android-версії Chrome ще у січні цього року. Згідно з наявними даними, функція працює коректно в стабільній версії Chrome 87 для пристроїв на базі операційної системи Android.