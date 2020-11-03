Google Асистент безумовно один з найкращих голосових помічників. Він швидкий та функціональний і на відміну від Siri дійсно може допомогти, виконуючи дрібні доручення, відповідаючи питання і даючи поради. Однак деякі важливі дії користувачу швидше здійснити самому, ніж просити Асистент. Google виправила цей недолік додавши швидкі команди. Розповідаємо, як вони працюють.

Google випустила оновлення Асистента, яке додало підтримку так званих шорткатів, або швидких команд. По суті, це сценарії з декількох дій, які можна виконати послідовно один за одним завдяки заздалегідь запрограмованій команді, повідомляє 24 канал.

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Як працюють швидкі команди Google

Команда Google вирішила вбудувати швидкі команди прямо в інтерфейс Асистента. Таке рішення прийняли після торішньої невдалої спроби запуску окремого додатка Action Block, який так і не набув популярності.

Тепер, щоб знайти швидкі команди або налаштувати власні, користувачу потрібно викликати повноекранну версію Google Асистент (свайп вгору) і натиснути на іконку компаса.

Далі у вікні потрібно натиснути на кнопку контекстного меню і перейти в "Налаштування", відкрити "Сервіси" – тут і буде перелік швидких команд.



Шорткати для Google Асистента

У цьому ж пункті меню користувач може самостійно створити швидку команду для взаємодії з сумісними програмами. Для зручності Google рекомендує називати команди лаконічно і з наміром типу "Відправ...", "Зроби...", "Опублікуй...". Так користувачу буде простіше, враховуючи, що самі команди будуть віддаватися голосом при зверненні до Google Асистенту.

Щоб користуватися програмами у сценаріях Google Shortcuts, які прописує користувач, важливо, щоб самі додатки їх підтримували. Наразі таких не багато:

Instagram,

WhatsApp,

YouTube,

YouTube Music,

Twitter,

Reddit,

Facebook,

Uber і ще кілька інших популярних сервісів.

Якщо ж користувачі оцінять функцію і вона набуде популярності, Google продовжить розширювати перелік сумісних програм і згодом їх стане відчутно більше, а використання смартфона буде простішим.

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Для чого потрібні швидкі команди

Швидкі команди – дуже зручна функція. З їх допомогою можна автоматизувати багато процесів, що дасть змогу зекономити час на виконанні рутинних завдань. Набагато простіше попросити Google Асистента відкрити вікно публікації твіти, ніж переходити в додаток, шукати кнопку пера й друкувати послання вручну. Наразі додатків з підтримкою хоча й небагато, однак достатньо для того, щоб перевірити та оцінити роботу функції.