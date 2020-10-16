Три роки тому в Google Assistant з'явилася функція визначення назви і виконавця пісні, яка звучить в зоні досяжності пристрою. Нещодавно віртуальний помічник отримав більш просунуту версію цієї корисної функції: тепер користувачеві досить наспівати або навіть просвистіти мотив пісні у мікрофон ґаджета, і цифровий асистент знайде трек в інтернеті.

Як працює функція

За заявою розробників Google, для успішного пошуку необов'язково навіть знати слова треку – досить насвистіти або "промимрити" мелодію протягом 10-15 секунд, попередньо сказавши: "Що це за пісня?" або натиснути кнопку пошуку на екрані.

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Після голосової команди алгоритм машинного навчання Google визначать ймовірні збіги існуючих пісень з наспіваною мелодією і знайдуть найбільш підходящі варіанти.

Як працює функція розпізнавання мелодії, відео:

Вибравши будь-який із запропонованих результатів, можна вивчити інформацію про пісню і виконавця, переглянути трек та відеокліпи, а також знайти текст і навіть перевірити інші варіанти композиції, якщо вони проіндексовані в Google.

Хто може скористатися функцією

Як зазначено на сайті Google, в даний час нова функція доступна англійською мовою для iOS і більш ніж на 20 мовах для Android.