Популярний додаток Google Assistant отримав нову корисну функцію – приватний режим. При її активації фірмовий пошуковик не буде зберігати запити або історію активності користувача, а видача пошуковика не буде персоналізована відповідно до налаштувань.

Ввімкнути або вимкнути "гостьовий режим" Google Assistant власники ґаджетів зможуть за допомогою відповідної голосової команди, повідомили в Google.

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Для чого Google реалізувала функцію "Інкогніто"

Поява приватного режиму пов'язана з відповідним європейським законодавством, що регулює обробку файлів користувачів. У зв'язку з цим Google змушена була зробити зберігання інформації користувача більш прозорим. Аналогічний гостьовий режим "Інкогніто" доступний у браузері Chrome, а також в картографічному сервісі Google Maps. Режим "Гість" для Google Assistant з'явиться на підтримуваних пристроях по всьому світу в найближчі тижні.

За замовчуванням збереження аудіозапитів відключено для всіх користувачів, а для активації цієї функції необхідно самостійно активувати відповідний пункт "активність голосу і звуку" в меню налаштувань. Крім того, в Google Assistant з'явився вбудований гід, який на питання про користувацьку конфіденційність видасть голосову інструкцію щодо відповідної політики Google.



Нова функція Google Асистента збереже користувацькі дані

На даний момент ви можете попросити Google Assistant видалити ваш останній запит, і він видалить його з вашого профілю Google. Однак, якщо у вас безліч запитів, процес їх видалення може бути виснажливим. Гостьовий режим усуває необхідність в цьому.

Крім того, скоро Google почне відправляти критичні попередження про безпеку безпосередньо користувачам через додаток Google, а не на вашу електронну пошту. Повідомлення буде у вигляді миготливого червоного значка на зображенні вашого профілю.