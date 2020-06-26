Корпорація Google вирішила співпрацювати із засобами масової інформації. Окремим виданням будуть доплачувати за хороший матеріал. Таким чином пошуковик хоче покращити якість контенту.

Як розповіла компанія у своєму блозі, вона буде платити окремим виданням за публікацію матеріалів високої якості.

Важливо Google почала автоматичну "зачистку" особистих даних користувачів

Google вже домовилась про співпрацю c виданнями з Німеччини, Австралії та Бразилії. Цей проєкт планують запустити до кінця 2020 року. Він працюватиме на базі Google News і Discover.

Деталі

Проєкт передбачає, що медіа зможуть монетизувати свої публікації, які допоможуть читачам розібратися в складних темах.

Наразі компанія домовилась із такими виданнями:

Der Spiegel (Німеччина)

In Queensland (Австралія)

InDaily (Австралія)

Diarios Associados (Бразилія).

Однак, вже найближчим часом, корпорація планує залучити до співпраці й інші ЗМІ з усього світу.

Цікаво Google Chrome отримав нову корисну функцію

Також Google пропонуватиме користувачам оплатити доступ до деяких статей видань через систему Paywall (доступ до контенту надається тільки після сплати повної вартості передплати). Це має допомогти ЗМІ залучити нових читачів.