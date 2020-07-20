Для Chrome нещодавно випустили велике оновлення з безліччю змін, але Google вже працює над новими функціями для фірмового браузера. В експериментальних налаштуваннях з'явилася можливість ввімкнути планувальник завантажень для відкладеного скачування файлів, а також спрощений спосіб авторизації на сайтах без необхідності введення логінів і паролів.

В останній версії Chrome Canary дебютувала експериментальна функція Enable Download Later, активувати яку можна, вказавши в адресному рядку chrome://flags, повідомляє портал XDA.

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Як працює планувальник завантажень

Після ввімкнення функції браузер запитає, коли потрібно завантажити файл: зараз, коли з'явиться підключення до Wi-Fi або у певний час. При виборі останнього варіанта можна вказати дату й час, коли файл буде завантажений. Подивитися заплановані завантаження можна у розділі "Завантаження". Така функція буде корисною, наприклад, у відпустці, коли доступ до інтернету обмежений. В цьому випадку можна поставити скачування файлів на час, коли ви повернетеся додому.



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Спрощена авторизація на сайтах

Друга нова функція з'явилася в останній збірці Chrome Beta, але її також можна активувати і в стабільній версії браузера через експериментальні налаштування. Для цього в адресному рядку необхідно ввести chrome://flags і знайти опцію touch-to-fill. Після її активації авторизація на сайтах стане набагато простішою. При натисканні на поле введення імені користувача буде з'являтися список збережених логінів для конкретного сайту. Вибравши потрібний, браузер автоматично підставить логін і пароль.

Наразі обидві функції доступні лише у версії браузера на Android.