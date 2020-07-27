У низці країн інтернет дорогий, а доступ до нього обмежений. Все це змушує розробників впроваджувати нові технології, що дозволяють зменшити використання веб-трафіку. Наприклад, минулого року в Chrome з'явилося так зване "ліниве" завантаження зображень. Тепер Google реалізувала аналогічну функцію щодо закадрових елементів iframe, що має ще сильніше прискорити завантаження сайтів.

Відкладене (вона ж "ліниве") завантаження вмісту веб-сторінки означає, що при відкритті сайту ресурсомісткі елементи (iframe) завантажуються не відразу, а тільки після того, як користувач прокрутить сторінку нижче від їх розташування, повідомляє XDA.

Цікаво У Google Chrome додали планувальник завантажень і спрощений вхід на сайти

Як це працювало раніше

Без активації цієї функції сайт завантажується цілком, включаючи всі зображення, анімації, відеоплеєри та інше, навіть якщо відвідувач не буде перегортати сторінку і не побачить весь цей контент. Це призводить до зменшення швидкості завантаження.



Чим відрізняються методи завантажень в Chrome

В ході тестування нової функції розробники Chrome виявили, що відкладене завантаження iframe дозволяє помітно економити веб-трафік і час на перегляд веб-сторінки.



Режим "лінивого завантаження" допомагає суттєво економити трафік

Нова функція вже працює в Android-версії Chrome (77 або вище) при активації "спрощеного режиму", призначеного для економії трафіку.