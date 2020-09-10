Chrome заслужив славу досить ненажерливого браузера, який споживає не лише надмірно багато оперативної пам'яті, а й енергії. Тому Google останнім часом робить все можливе, щоб очистити свою репутацію. Так, одне з останніх оновлень зменшує кількість реклами і продовжує час автономної роботи мобільних пристроїв.

В останніх версіях Chrome розробники почали активно тестувати нову функцію, що дозволяє заблокувати ресурсоємні рекламні оголошення, що знижує продуктивність браузера і споживає занадто багато ресурсів, повідомляє TechRadar.

Цікаво Google прискорить браузер Chrome і поліпшить його інтерфейс

Ця новина особливо порадує користувачів ноутбуків, планшетів і смартфонів, адже для них час автономної роботи грає важливу роль. Також це корисно тим, у кого лімітований доступ до інтернету.



Приклад заблокованої реклами в Chrome

Google буде блокувати рекламне оголошення в тих випадках, коли:

Воно навантажує процесор в цілому більше 60 секунд

Воно навантажує процесор 15 секунд і більше в 30-секундному вікні

Воно споживає понад 4 МБ трафіку

Відзначається, що частка такої реклами становить лише 0,3%, але на неї припадає 26% споживаного трафіку і 28% від загального навантаження процесора рекламою. Блокується також реклама, яка виконує ресурсомісткі JavaScript-операції.

Як увімкнути блокувальник

Усі бажаючі вже можуть активувати нову функцію вручну через експериментальні налаштування Chrome. Для цього необхідно ввести у пошуковому рядку chrome://flags, знайти через пошук пункт Heavy Ad Intervention і виставити для нього значення Enabled.