Відправка гіперпосилання на веб-сторінку – простий і популярний спосіб ділитися інформацією. Але часом знайти потрібний уривок тексту на сторінці для одержувача важко, особливо якщо він погано структурований. Google вирішила виправити цю ситуацію.

Нове розширення для браузера Chrome, представлене Google, дозволить значно спростити процес пошуку потрібного уривка за допомогою спеціального формату посилань, повідомляє 24 канал.

Важливо Наймасштабніша хакерська атака на Google Chrome: постраждали мільйони користувачів

Що робить розширення

Розширення Link to Text Fragment дозволяє швидко створити посилання саме на ту частину сторінки, якою необхідно поділитися. Після його установки досить виділити потрібний уривок, натиснути праву кнопку миші і вибрати в контекстному меню пункт "Копіювати посилання на виділений текст". При переході за отриманою таким методом адресою обраний раніше фрагмент також буде виділено у вікні браузера жовтим кольором.

Відео демонструє роботу розширення:

Цікаво Нова версія Windows 10 "зламала" важливу функцію Google Chrome: вирішення проблеми

Як все це працює

Механіка роботи розширення полягає у додаванні спеціальної інформації до URL-адреси після префікса # для переходу до певної частини веб-сторінки. Google вже використовує цю технологію у своєму пошуковику. Як запевняють розробники, проблем з кодуванням не повинно виникнути навіть при переході за модифікованими посиланнями з вікна месенджера. Корисна функція вже доступна користувачам Chrome версії 80 і вище для Windows і Android.