Компанія Google запустила в реліз велике оновлення свого фірмового браузера Chrome. Розробники запевняють, що завдяки низці внутрішніх змін додаток став значно швидше відкривати вкладки і набагато менше навантажувати процесор, збільшуючи автономність ноутбуків.

У блозі розробників Google зазначається, що Chrome відтепер запускатиметься на 25% швидше і на 7% швидше запускатиме вкладки. Крім того все Chrome робитиме використовуючи менше енергії та оперативної пам’яті, ніж раніше.

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Зміни в Google Chrome

Представники компанії відзначили, що в новій версії браузера відкрита вкладка отримує пріоритет над фоновими, завдяки чому навантаження на CPU може бути скорочене до п'яти разів. Це дозволить лептопу з встановленим Chrome працювати в середньому на 1,25 години довше в режимі веб-серфінгу.

Варто наголосити, що нововведення не позначиться на відтворенні музики у фонових вкладках і одержанні повідомлень.

Серед інших нововведень – функція пошуку за вкладками і можливість оновлення налаштувань браузера прямо з адресного рядка. Крім того, у додатку з'явиться нова вкладка з картками, що дозволяють планувати свою роботу і швидко переходити до пов'язаного з ними контенту в інтернеті.



Google Chrome отримав не лише оновлення в роботі але й нові функції

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Коли нова версія Chrome буде доступна

Нова версія Chrome уже доступна користувачам в більшості регіонів. Детальніше ознайомитися зі списком нововведень можна в офіційному блозі компанії.