Презентованне у травні 2020 року оновлення Windows 10 включало функцію поліпшення використання оперативної пам'яті у браузері Edge, побудованому на базі рушія Chromium. На жаль, нова функція негативно позначилася на роботі Chrome, який використовує ту ж базу – крім ОЗУ, він почав "перевантажувати" інший ключовий компонент ПК.

В ході тестування Chrome 84.0.4147.85, який запускався на актуальній збірці Windows 10 19041.329, розробники зафіксували середнє збільшення навантаження на процесор на 9,3% у порівнянні з попередніми версіями ОС, повідомляє Neowin.

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Відтак автономність "піддослідних" ноутбуків впала на 13%. Примітно, що моделі з великою кількістю ядер піддавалися більшого навантаження на залізо з боку додатка.

Вирішення проблеми

У ситуації, що склалася Google прийняла рішення відключити функцію оптимізації витрат оперативної пам'яті в браузері до того моменту, поки будуть детально вивчені дані телеметрії Chrome 84 і 85.

Нетипову поведінку програми під час запуску на нових версіях Windows 10 підтвердили і в Microsoft. Таким чином, рішення проблеми "ненажерливості" Chrome щодо оперативної пам'яті відкладається на невизначений час.