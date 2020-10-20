Часто під час роботи з кількома десятками вкладок у браузері, буває нелегко швидко повернутися до потрібної. Щоб спростити використання свого дітища, Google почала тестування функції пошуку вкладок під назвою Tab Search. Випробувати корисну опцію вже можуть всі користувачі Canary-версії додатка.

Як працює нова функція

Відповідна функція наразі доступна лише у тестовій збірці популярного браузера, повідомляє 24 канал. Щоб почати її використання, необхідно натиснути правою кнопкою миші на значку Chrome на робочому столі і вибрати "Властивості", потім додати в рядок "Об'єкт" текст "-enable-features = TabSearch" і натиснути екранну кнопку "Застосувати".

Цікаво Мобільний Google Chrome отримав нову корисну функцію

Доступ до пошуку по вкладках після цього можна отримати за допомогою нового значка у вигляді стрілки, або за допомогою натискання Ctrl + Shift + E – після цього у вікні браузера відкриється рядок пошуку, що дозволяє швидко знайти необхідний контент.



Тепер користувач змое легко відшукати загублену вкладку

Очікується, що Tab Search з'явиться в стабільній версії Chrome вже в найближчі тижні і буде доступна на всіх десктопних платформах: Windows, Mac, Linux і Chrome OS.